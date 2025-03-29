السبت 29 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحداث مثيرة في الحلقة الأخيرة من مسلسل شباب امرأة

شباب امرأة
شباب امرأة

مسلسلات رمضان 2025،  تشهد الحلقة النهائية من مسلسل شباب امرأة مقتل شفاعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويتهم كل من حولها في جريمة قتلها.

 

كما من المقرر أن تشهد الحلقة النهائية عودة إمام الذي يلعب دوره الفنان يوسف عمر، لسلوي بعد ابتعاده عن شفاعات.

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "شباب امرأة" تطورات درامية مؤثرة، حيث توفيت والدة إمام (يوسف عمر)، ما أحدث صدمة كبيرة له ولمن حوله، ودفعه لاتخاذ قرارات مصيرية.

قرار بالرحيل وتأجيل الخطوبة
 

قرر إمام مغادرة منزل شفاعات تنفيذًا لوصية والدته، ما أثار حزنها الشديد ودفعها للدخول في نوبة بكاء.

 وفي سياق آخر، وافقت سلوي على خطبة الدكتور حاتم، لكنها قررت تأجيل موعد زيارته بسبب وفاة والدة إمام، غير أن والدها أصر على أن تتم الزيارة في الموعد نفسه.

توتر العلاقات ومفاجآت جديدة
وفي تطور آخر، يسعى المعلم مدبولي للوصول إلى ابنته غالية لمعرفة حقيقة ما قاله زوجها حامد، بينما يحاول عجوة التحدث مع سلوي بشأن حالة إمام وعلاقته بـشفاعات، إلا أنها ترفض الخوض في الحديث عنه نهائيًا، معلنة رغبتها في الابتعاد عنه تمامًا.

 

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة محاولة شفاعات الانتقام من حامد بعد الاعتداء علي الدكتور إمام أمام منزل شفاعات، ويقوم حامد بالتواجد في الحارة الشعبية ومحاولة الاشتباك مع شفاعات.

وتقوم شفاعات بإخبار حامد أن ابنته ليست من صلبه، مما يجعله يقوم بمحاولة قتل زوجته ابنته المعلم مدبولي ولكنها تهرب منه.


ويحاول حسبو حكى قصة شفاعات للدكتور إمام، وينصحه بأن يترك المكان ويذهب لمكان آخر، ويحكي له قصته مع شفاعات وأنه أصبح لا يعرف الذهاب لأولاده.

وتقوم شفاعات بطرد منار من المنزل، بعد  أخبرتها بأن جميع الحارة يتحدثون عن علاقتها بالدكتور إمام.


كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة زواج إمام وشفاعات داخل منزلها بالحارة الشعبية التي تسكن فيها، وتحاول سلوى الوصول لإمام لكنه يرفض الرد عليها.

 

 شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل شباب امرأة رفض إمام للسيارة التي أهدتها له شفاعات لأنه لا يستطيع أن يرد هذه الهدية، ولكنها تخبره أن الهدية لا ترد.

 

وتعرض عليه شفاعات أن يعمل في المحل الذي تملكه، لكي يصبح رجل أعمال، ويوافق بشكل مبدئي على هذا العرض.


وتبدأ منار "جوري بكر" في كشف سر شفاعات وإمام لحبيبها الجديد عجوة "حسن أبو الروس"، مما يجعلهم يقومون بالتقرب أكثر.


وتبدأ والدة إمام في استرداد صحتها مرة أخرى، بعد تلقي العلاج المناسب، ومن المقرر أن تجري عملية جراحية خلال الحلقات القادمة.


وتخبر منار شفاعات أن الحارة كلها تتحدث عن علاقتها بإمام، وذلك بسبب السيارة وإنفاقها على والدته المريضة، لكنها تضرب بكل هذا الكلام عرض الحائط ولا يهمها أي شيء.


ويبدأ عم حسبو وإمام في الحديث عن عمله داخل معرض شفاعات، ويطلب حسبو من إمام أن يترك هذا العمل ويركز في مستقبله، لكنه يرفض هذا الأمر.

 

وتحرص الدكتورة سلوى "بسنت شوقي" على زيارة شفاعات لتعرف منها حقيقة علاقتها بالدكتور إمام، ممكن يجعل الخلاف بينهما يزداد،. يتم الاعتداء على إمام من بعض البلطجية في الحارة الشعبية التي يسكن فيها.

 

 

 

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شباب امرأة الحلقة الأخيرة من شباب امرأة غادة عبدالرازق مسلسل شباب امرأة

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الحلقة 13 من مسلسل شباب امرأة، وفاة والدة إمام وسلوي ترتبط بشخص آخر

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