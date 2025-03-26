الأربعاء 26 مارس 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية: العيش المشترك في مصر تراكم حضاري راسخ.. ووحدتنا سر قوتنا

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العيش المشترك في مصر ليس مجرد شعار، بل هو تراكم حضاري رسخته تحديات ومواقف جمعت المصريين عبر التاريخ، مشددًا على أن قوة الوطن تكمن في وحدته.

الوحدة الوطنية

وشارك رئيس الطائفة الإنجيلية في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والفكرية.

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن هذا اللقاء يعكس روح المحبة والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي سر صمود مصر أمام التحديات.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر أن الروابط القوية بين أبناء الوطن تعكس وحدة المصريين، مشيدًا بالقيمة التاريخية لمحافظة القاهرة، التي لا تمثل فقط قلب مصر، بل تحظى بمكانة عالمية. وأضاف أن العاصمة تشهد تحولًا كبيرًا في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجري تنفيذ مشروعات تطويرية تعكس رؤية حديثة للقاهرة.

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