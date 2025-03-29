تفاصيل اعتذار لاعب توتنهام للجماهير بعد ارتداء قميص البرازيلي ويليان

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اعتذار ماتياس تيل، لاعب توتنهام، لجماهير النادي الإنجليزي بعد نشره صورة له وهو يرتدي قميص اللاعب البرازيلي ويليان على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبادل القمصان مع ويليان

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد تبادل القمصان مع ويليان بعد خسارة توتنهام 0-2 أمام فولهام بالدوري الانجليزي في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم ارتدى القميص الأبيض في صورة نشرها على حسابه الشخصي هذا الأسبوع.

لكن بعض جماهير توتنهام أصيبوا بالغضب لرؤيته يرتدي قميص لاعب سبق وأن رفض الانضمام إليهم.



وكان ويليان قد اقترب من الانضمام إلى توتنهام في عام 2013، لكنه في النهاية رفض الانضمام إلى الفريق اللندني.

وبعد أن أجرى الفحوصات الطبية في شمال لندن، قرر ويليان تغيير رأيه في اللحظة الأخيرة ووقع بدلًا من ذلك مع تشيلسي.

وبعد أن أدرك الخطأ، اعتذر تيل على الفور لجماهير توتنهام قائلًا: "هاها، آسف، خطأ مني، لم أكن أعلم".

واعتقد بعض مشجعي توتنهام أن اللاعب المعار قد تعرض لمعاملة غير عادلة بسبب الحادثة.

وكان تيل قد انضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ في يناير، بعد أن رفض في البداية الانتقال إلى شمال لندن.

ويملك توتنهام خيار شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل حوالي 45 مليون جنيه إسترليني.

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