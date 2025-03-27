الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل سيد الناس، هل تعترف ميادة على قاتل أدهم الجارحي الحقيقي؟

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسل سيد الناس، ينتظر الجمهور مساء اليوم الخميس الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، وذلك بعد أحداث الحلقة السابقة التي كشفت عن سر خطير لقاتل أدهم.

مسلسل سيد الناس حلقة 28 

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة 28، من مسلسل سيد الناس الكشف عن قاتل أدهم الجارحي الحقيقي، خاصة أن ميادة الجباس “ملك أحمد زاهر” قالت لوالدتها في الحلقة السابقة أنها تعلم من هو قاتل أدهم الحقيقي.

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس حلقة 27  

وشهدت الحلقة، مفاجآت مثيرة ومن أبرزها هي معرفة “الجارحي أبو العباس” عمرو سعد من هي أمه بعدما ظل سنوات كثيرة لم يعرف من هي، وفي مشهد مثير يدخل “أسر” نجل عمرو سعد إلي المنزل، ويسأل امه هل هي أخبرت الجارحي عن سر والدته بأن سناء هي أمه، ويستمع “الجارحي” لحديثهم ويكتشف أنه سناء هي أمه.

وتتوالى الأحداث، وتزور “سماح” منة فضالي ابنتها ميادة الجباس في قسم الشرطة لكي تطمئن عليها، حيث انها متواجدة هناك لاستمرار التحقيق في قضية مقتل أدهم الجارحي، وتخبر “ميادة” والدتها أنها تعرف من هو قاتل أدهم الجارحي وتطلب منها أولا أنها لا تخبر أحد مطلقًا.

مسلسل سيد الناس، وكانت قد شهدت الحلقة 26 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني 2025.

وشهدت الحلقة، بقيام عمرو سعد “الجارحي” الإثبات إلي أشقائه عفيفي ومجدي، أنه مظلوم وليس له دخل بسرقة الذهب، واكتشف أن حسنين خانه لصالح الجباس بعدما خطف الأخير زوجة حسنين وأبناءه لكي يكشف له مكان الدهب.

وتتوالى الأحداث، ويكتشف أشقاء الجارحي كل من مجدي وعفيفي أن الجباس “أحمد زاهر” خدعهم كلهم للوقيعة بينهما لكي يسرق الذهب. 

وتستمر الأحداث، ويقرر الجباس أن يساوم الجارحي بعدما اكتشف الأخير بأن الذهب في حوزته، وعرض الجباس على الجارحي إخباره بمكان فتحية مقابل أنه يتنازل له عن الذهب ويوافق الجارحي على حقه.

وشهدت الحلقة أيضًا عن كشف سر سلوى عثمان “سناء” بأنها والدة عمرو سعد “الجارحي” بعدما أخفت ذلك على الناس لسنوات طويلة، حيث إن “آسر” نجل عمروً سعد أبلغها بأنه يعلم أنها والدته  وسمع الحديث بينهما الشيخ ربيع حنا عمرو سعد وواجهها بالحقيقة ولكنها مصرة على الإنكار. 

 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل سيد الناس حلقة 28 مسلسل سيد الناس سيد الناس عمرو سعد في رمضان 2025 عمرو سعد سيد الناس

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

أول رد من إندونيسيا على نقل أهالي غزة إلى أراضيها

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

كولر يستقر على الظهير الأيسر للأهلي أمام الهلال السوداني

منوعات

المزيد

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

جوارديولا وأرتيتا بالصدارة.. قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف تمتلك شخصية سهلة اقتداءً بالرسول؟ عمرو خالد يوضح (فيديو)

ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

المزيد
الجريدة الرسمية