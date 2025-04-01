الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

حملات على مواقف السرفيس بالقاهرة لمراقبة التعريفة خلال العيد

مواقف السرفيس، فيتو
مواقف السرفيس، فيتو
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شدد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة على مراقبة مواقف السرفيس من خلال شن حملات طوال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة ومنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادتها. 

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حركة النقل داخل القاهرة الكبرى

وأكد محافظ القاهرة أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو  لإحداث سيولة مرورية ومنعا لتكدس المواطنين. 

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر خلال أيام العيد. 

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بشن حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات من الطريق واعادة الانضباط للشارع القاهرى فضلا عن رصد أى مخالفات للبناء خلال اجازة العيد مع تحرير محاضر للمخالفين وايقاف الأعمال على الفور. 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة استقبال عيد الفطر المبارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تحرير محاضر للمخالفين عيد الفطر المبارك

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