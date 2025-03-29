السبت 29 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة تصالح ياسمين صبري ومحمد رمضان بعد تدخل أحد المنتجين

محمد رمضان
محمد رمضان

 شهدت الساعات الماضية، أزمة قوية داخل الوسط الفني، بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، بسبب خلاف بينهما في أحد حفلات السحور، بحضور أحد المنتجين الكبار. 

في هذا السياق، ظهر رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور إحدى شركات الميديا الشهيرة.

وعقب انتشار هذا الفيديو ، حاول عدد كبير من نجوم الفن وأحد المنتجين الكبار، التدخل من اجل حل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي، وتوضيح وجهات النظر. 

وقال مصدر مقرب من الثنائي، إن جميع محاولات الصلح بينهما من بعض النجوم باءت بالفشل ورافضًا التصالح نهائيًا. 

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقدم خلال أيام الشهر الكريم برنامج “مدفع رمضان”، الذي يلتقي خلاله بالجمهور ويمنحهم جوائز ومبالغ مالية كبيرة. 

أما الفنانة ياسمين صبري فتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “أميرة.. ضل حيطة”، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية وبعض المنصات الأخرى، وأشاد به عدد كبير من الجمهور. 

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السباق الرمضاني الفنانة ياسمين صبري الفنان محمد رمضان برنامج “مدفع رمضان الوسط الفني القنوات الفضائية

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