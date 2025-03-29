حقيقة تصالح ياسمين صبري ومحمد رمضان بعد تدخل أحد المنتجين

شهدت الساعات الماضية، أزمة قوية داخل الوسط الفني، بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، بسبب خلاف بينهما في أحد حفلات السحور، بحضور أحد المنتجين الكبار.

في هذا السياق، ظهر رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور إحدى شركات الميديا الشهيرة.

وعقب انتشار هذا الفيديو ، حاول عدد كبير من نجوم الفن وأحد المنتجين الكبار، التدخل من اجل حل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي، وتوضيح وجهات النظر.

وقال مصدر مقرب من الثنائي، إن جميع محاولات الصلح بينهما من بعض النجوم باءت بالفشل ورافضًا التصالح نهائيًا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يقدم خلال أيام الشهر الكريم برنامج “مدفع رمضان”، الذي يلتقي خلاله بالجمهور ويمنحهم جوائز ومبالغ مالية كبيرة.

أما الفنانة ياسمين صبري فتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “أميرة.. ضل حيطة”، والذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية وبعض المنصات الأخرى، وأشاد به عدد كبير من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.