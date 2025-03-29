ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 144 حالة وفاة وإصابة مئات الأشخاص

زلزال ميانمار، قالت السلطات إن زلزالًا قويًّا أودى بحياة أكثر من 144 شخصًا في ميانمار أمس الجمعة وإصابة المئات وأدى إلى انهيار مبانٍ وتدمير البنية التحتية في منطقة واسعة تضمنت ناطحة سحاب قيد الإنشاء في تايلند المجاورة.



وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج أن 144 شخصًا لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 730 آخرين في بلاده، قائلًا "من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى والإصابات".

وتوقع الجنرال مين أونج هلاينج، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سقوط المزيد من الوفيات والإصابات، ودعا «كل دولة» لتقديم المساعدة والتبرعات.

🚨 #BREAKING 🚨#Earthquake #Myanmar / #Burma / #Thailand



More videos are emerging after last nights Magnitude 7.7 earthquake decimated much of the region. It is believed shaking was felt as far away as Taiwan. The following videos are graphic. Watch with caution. One video… pic.twitter.com/GY3BnKauS4 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) March 28, 2025

وهز زلزال قوي ميانمار، يوم الجمعة، وتسبب في أضرار كبيرة في منطقة واسعة من واحدة من أفقر دول العالم، مما دفع المسؤولين إلى التحذير من أن الحصيلة الأولية للقتلى - التي تجاوزت 140- من المرجح أن ترتفع في الأيام المقبلة.

ووقع معظم الدمار في ماندلاي ثاني أكبر مدن ميانمار، والتي تقع بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة بمقياس ريختر وأعقبته هزة تابعة قوية وبضع هزات أخرى متوسطة.

وقال أحد عمال الإنقاذ من مدينة أمارابورا، التي تتبع ماندلاي، إن 30 جثة انتشلت من مبان سكنية منهارة متعددة الطوابق.

وأضاف «لم أشهد شيئا كهذا من قبل، فبلدتنا تبدو كمدينة منهارة». وقال إنه يعتقد أن نحو خمس المباني قد انهارت.

ومضى يقول «تلقينا نداءات استغاثة من الناس من الداخل، لكن لم نستطع المساعدة لعدم كفاية الأيدي العاملة والآلات لإزالة الأنقاض، لكننا لن نتوقف عن العمل».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الجمعة إنه تحدث مع مسؤولين في ميانمار وإن إدارته ستقدم لهم بعض المساعدة. وقال للصحفيين «سنقدم المساعدة».

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، قال أحد المسؤولين إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم. ويعكف رجال الإنقاذ على البحث بين أنقاض المبنى المنهار.

ماندلاي هي مدينة يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة وهي العاصمة الملكية القديمة لميانمار ومعقل البوذية. وقال عامل الإنقاذ في أمارابورا إن عمال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى عشرات الرهبان المحاصرين تحت أنقاض معبد بوذي.

وقالت قناة إم.آر.تي.في التي تديرها الدولة إن 144 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ميانمار وأصيب 732 شخصًا.

وقال أحد عمال الإنقاذ من جماعة خيرية لرويترز إن 60 جثة على الأقل انتشلت من معابد ومبان في بينمانا بالقرب من العاصمة نايبيداو، وإن هناك أشخاصا آخرين محاصرين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مستشفى يسع 1000 سرير لحقت به أضرار في العاصمة نايبيداو وتصدعت طرق بشدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة الدولية تحشد جهودها في جنوب شرق آسيا لمساعدة المحتاجين.

وأشار تحليل للحكومة الأمريكية استند إلى قوة الزلزال وعمقه إلى احتمال سقوط آلاف الوفيات وحدوث خسائر اقتصادية فادحة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الزلزال ضرب ميانمار في ظل ظروف قاسية نظرًا إلى عدد النازحين والحاجة القائمة بالفعل لمساعدات الإغاثة وتقليص إدارة ترامب للمساعدات الأمريكية.

وقال جو فريمان، الباحث لدى المنظمة في ميانمار، إن القيود المفروضة على وسائل الإعلام تعني أنه لن تظهر صورة واضحة لحجم الدمار والخسائر قبل مرور بعض الوقت.

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