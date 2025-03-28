لحظة انهيار ناطحات سحاب جراء زلزال ميانمار المدمر

هز زلزال بقوة 7.7 درجات مركز مدينة بورما في ميانمار، حيث أدى إلى هزات أرضية قوية، في بانكوك بتايلاند وفي مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

هزات أرضية قوية، في بانكوك بتايلاند



ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

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ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما في ميانمار أدى إلى هزات أرضية قوية في بانكوك في تايلاند وفي مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.



وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل بوقوع زلزال قوي آخر بلغت شدته 6.4 درجة في ميانمار، وذلك بعد 12… pic.twitter.com/fW4w4xgqf8 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2025

ويقع مركز الزلزال على بعد نحو 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجات ضربت المنطقة بعد نحو 12 دقيقة من الزلزال الأول.

وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لوسائل إعلامية: "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".

وأوقفت مطارات تايلاند عملياتها بسبب الزلزال، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن سكان مقاطعة يونان جنوب غربي البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار، شعروا بهزات أرضية قوية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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