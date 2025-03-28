مصرع شخص وإصابة 50 آخرين في انهيار برج بانكوك جراء زلزال مدمر

لقي شخص حتفه وأصيب 50 آخرون إثر انهيار مبنى شاهق قيد الإنشاء في العاصمة التايلندية، بانكوك، إثر زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة، الجمعة، وفقًا للسلطات التايلاندية.

وأفاد المعهد الوطني لطب الطوارئ في بانكوك بأن شخصًا واحدًا لا يزال محاصرًا تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى الشاهق في حديقة تشاتوشاك.

انهيار ناطحة سحاب من 30 طابقا في بانكوك جراء زلزال مدمر

وانهارت ناطحة سحاب من 30 طابقا قيد الإنشاء، اليوم الجمعة، في العاصمة التايلاندية بانكوك وعلق 43 عاملا تحت الأنقاض، بعدما هزّ زلزال قوي المدينة، حسب ما أفادت الشرطة ومسعفون.

وتحوّل المبنى الواقع في شمال العاصمة التايلاندية إلى كومة من الركام في غضون ثوان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه بورما.

وأفادت رئيسة وزراء تايلاند بأنه تم إعلان الطوارئ في بانكوك بعد الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو مثير، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المبنى المكون من 30 طابقا، والذي كانت هناك رافعة في أعلاه وهو ينهار ويتحول إلى سحابة من الغبار، بينما كان المتفرجون يصرخون ويركضون.

وقالت الشرطة لوكالة أسوشيتد برس إنها تتوجه إلى موقع الحادث بالقرب من سوق تشاتوتشاك المشهور في بانكوك، ولم يكن لديها أي معلومات فورية عن عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت الانهيار.

وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في بانكوك، بحسب ما أفادت رئيسة الوزراء بايثونجتارن شيناواترا اليوم الجمعة بعدما ضرب المدينة زلزال قوي مركزه في بورما.

يشار إلى أن منطقة بانكوك الكبرى هي موطن لأكثر من 17 مليون شخص ويعيش الكثير منهم في مبان شاهقة الارتفاع.

واندفع السكان المذعورون للفرار من الشقق والفنادق الشاهقة في وسط بانكوك المكتظ بالسكان. وبقوا في الشوارع، باحثين عن ظل من شمس الظهيرة في الدقائق التي تلت الزلزال.

وتم إخلاء العديد من المباني بسبب اهتزازها بسبب الزلزال النادر.

وفي بورما، أفاد مسؤول بوقوع "عدد كبير من الضحايا" في المستشفى الرئيسي في عاصمة بورما جراء الزلزال.

وكان الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة.

وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غربي الصين بهزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب بورما، حسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

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