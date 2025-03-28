مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى تسرب غاز بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة ناصر في أسوان.

مصرع 3 أشخاص واصابة آخر فى تسرب غاز بأسوان

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان بلاغا بوقوع تسرب غاز داخل شقة سكنية فى مدينة ناصر،وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئي، مصرع وليد حسين، وحسن عباس حسن، وعبد الله حسين وتم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وأصيب على حامد بحالة اغماء جراء تسرب الغاز داخل الشقة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي، ويقوم رجال الشرطة باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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