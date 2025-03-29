طقس العيد شكل تاني، أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة، انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وتحذير من تخفيف الملابس

طقس عيد الفطر المبارك، تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتتكون الشبورة المائية وتسقط الأمطار الرعدية.

حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى من 26:29 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد من 30 إلى 35 درجة مئوية.



وتكون درجة الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء من 14 إلى 18 درجة مئوية.

الظواهر الجوية خلال إجازة العيد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة يوم السبت المقبل تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26:29

درجة الحرارة الصغرى: 15:18

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى:22:29

درجة الحرارة الصغرى: 13:16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27: 33

درجة الحرارة الصغرى: 13: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32:38

درجة الحرارة الصغرى:17: 22



وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وجاءت كالتالي:



1_ عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة فترات الليل

2_القيادة بهدوء أثناء الشبورة والأتربة والرمال المثارة

3_ الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس السبت، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 40:50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة السبت:

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 28

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 37

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