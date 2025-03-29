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بحضور مجدي عبد الغني والشاطر وربيع ياسين، ختام نهائي دورة "فيشا سليم" الرمضانية بالغربية (فيديو)

ختام نهائي دورة فيشا
ختام نهائي دورة "فيشا سليم"، فيتو

شهدت قرية فيشا سليم بالغربية المباراة النهائية لدورة كرة القدم الرمضانية تحت شعار “إيد بإيد”، وذلك داخل مركز شباب القرية، وسط حضور جماهيري كبير.

 

شهد الفعاليات عدد من نجوم كرة القدم منهم مجدي عبد الغني، إسلام الشاطر، وربيع ياسين، إلى جانب اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ محافظة الغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جاءت الفعالية في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتطوير قطاع الشباب داخل المحافظة.

وخلال كلمته، نقل الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، تحيات اللواء أشرف الجندي إلى جميع الحاضرين، مشيدًا بتنظيم البطولة ومستوى المشاركة، مؤكدًا أن الرياضة ليست مجرد تنافس داخل الملاعب، لكنها وسيلة أساسية لبناء الإنسان، وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء بين الشباب. كما شدد على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية المواهب الرياضية، وتعزز الروح الرياضية والتعاون المجتمعي.

وسط أجواء احتفالية، انطلقت الفعالية بفقرات استعراضية شملت عرضًا مميزًا للتنورة وفقرة كاراتيه من أبناء القرية، قبل أن تبدأ المباراة النهائية بين فريقي أولاد صالح وقحافة، والتي انتهت بفوز أولاد صالح بنتيجة 2-1، وسط تشجيع حماسي من الجماهير التي احتشدت لمتابعة اللقاء.

وفي ختام الفعالية، أكد نائب المحافظ أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في بناء المجتمع، وستواصل دعم الأنشطة الرياضية بمختلف مراكز الشباب لتنمية قدرات النشء والمواهب الرياضية.

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