السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة نشر أخبار كاذبة جماعة الإخوان الارهابية

مواد متعلقة

بالأسماء، إخلاء سبيل 47 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

إخلاء سبيل 15 متهمًّا بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لنشرها ادعاءات كاذبة ضد رئيس اللجنة الأولمبية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخصين بأحد الشوارع يقومان بحركات غريبة بسبب تعاطي مخدرات

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

علشان رؤية الأطفال، مشاجرة بين أب وأسرة طليقته في ناد شهير بالشيخ زايد

تعرف على شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس

مستشهدا بأحداث مباراة سيراميكا، ميدو يكشف عن تطور جديد بملف تجديد زيزو

وسط ضغوط شديدة، استقالة رئيسة جامعة كولومبيا

مقطع لم يتجاوز ثواني كشفه، حكم يحتفل بإهدار ضربة جزاء برشلونة أمام أوساسونا (فيديو)

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

منوعات

المزيد

مقطع لم يتجاوز ثواني كشفه، حكم يحتفل بإهدار ضربة جزاء برشلونة أمام أوساسونا (فيديو)

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ليس التحرش بالأطفال فقط.. قضايا مهمة تناولها مسلسل لام شمسية (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تلاوة ميسرة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية