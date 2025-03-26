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رياضة

مصطفى محمد يعتذر لجهاز المنتخب عن اللفظ الخارج بعد تغييره أمام سيراليون

مصطفي محمد،فيتو
مصطفي محمد،فيتو

منتخب مصر، نشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، اعتذارا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، للجهاز الفني لمنتخب مصر بعد اللفظ الخارج وغضبه عقب تغييره في مباراة الفراعنة أمام سيراليون والتي أقيمت مساء أمس بتصفيات كأس العالم 2026.

وكتب مصطفى محمد:للتوضيح، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم إعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود.

 

تصريحات حسام حسن 

و قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: إن مصطفى محمد وأسامة فيصل ومعهم عمر مرموش من أفضل المهاجمين الموجودين في أفريقيا وليس في مصر فقط.

وأضاف: "ثقتي في هؤلاء اللاعبين كبيرة خاصة أن هناك ندرة في مركز المهاجم لان قطاعات الناشئين في مصر لا تفرز عناصر واعدة رغم صرف الملايين على هذه القطاعات ونفس الأمر يتعلق بمراكز أخرى مثل الظهير الأيسر، وغياب أحمد  فتوح وحمدي مشكلة مين ليست مشكلة جهاز منتخب مصر".

وتابع حسام حسن: "لم أر تصرف مصطفى محمد واللفظ الخارج الذي تلفظ به لكن لو تأكد مثل هذا السلوك السيئ سيكون هناك موقف وعقوبة من الجهاز الفني".

واتم حسام حسن: منتخب مصر فوق الجميع ومن أخطأ يجب أن يحاسب زي اللي بيحارب على الجبهة واللي بيفرح الناس لابد أن يكون منضبط في سلوكه لأنه يمثل منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهما مساء أمس  الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45. 

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. 

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منتخب مصر مصطفى محمد لاعب نانت مصطفي محمد

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