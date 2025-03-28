الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الكهرباء يوضح دور القطاع الخاص في تنفيذ عددا من مشروعات الطاقة المتجددة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ads

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

دور القطاع الخاص في إدارة مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلي أن الوزارة تتابع تنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات

واوضح أن يرجي العمل فى إطار برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء  في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، موجهًا بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء مشروعات الطاقة النظيفة قطاع الكهرباء

مواد متعلقة

الكهرباء تحسم الجدل حول إصدار إفادات لمتقدمي الإسكان الاجتماعي بسبب العدادات

وزير الكهرباء يتابع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بقدرات 1200 ميجاوات

الأكثر قراءة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

لو الست بتقبض أكتر من الراجل، فهل القوامة تكون لها؟ رد مفاجئ من علي جمعة

فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

المزيد
الجريدة الرسمية