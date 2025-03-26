الأربعاء 26 مارس 2025
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الكهرباء تواصل حملتها للقضاء على سرقة التيار.. تركيب عدادات مسبقة الدفع للأكشاك والسيارات الثابتة والمتحركة.. وهذه إجراءات الحصول على الخدمة

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها للقضاء على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الفني للتيار علي الشبكة الموحدة للكهرباء والقضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بدون وجه حق، وذلك من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية لضمان تحصيل أسعار الاستهلاك وفقا للاستهلاك الفعلي للعملاء.

من جانبه أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا جديدا بخصوص تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء.

خطوات تركيب عدادات كهرباء للاكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة 

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في تركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع والعربات المتنقلة والثابتة وفقا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

وكشفت مصادر بشركات توزيع الكهرباء عن الخطوات التي يجب علي اصحاب منافذ البيع والعربات الثابتة والمتنقلة القيام بيها لتركيب عدادات الكهرباء، حيث يتطلب قيام صاحب العربة بتقديم طلب للشركة التي تقع في نطاقها العربة، وسداد قيمة عداد الكهرباء مسبق الدفع ووضعه داخل العربة.
 وأضافت المصادر، أنه يمكن لصاحب العربة تحريك المنفذ في أي وقت، وتوصيل التيار من أقرب مصدر للتيار الكهربائي في حالة وجودها في نطاق شركة التوزيع علي أن يقوم بتوفير كابل من المنفذ أو السيارة لمصدر الكهرباء.

قرارات وزارة الكهرباء لتركيب العدادات للسيارات الثابتة والمتنقلة

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في دوريته الأولي لعام 2025، أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي أقرها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف القرار: « منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد».
 

خطة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات

وأوضح القرار: «تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز».

يذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

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