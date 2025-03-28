الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

الثلاثي الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

الأهلي
الأهلي

الأهلي، حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من هجوم المارد الأحمر خلال المواجهة المرتقبة مع نظيره الهلال السوداني ، المقرر لها ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مارسيل كولر علي تواجد أشرف بن شرقي ووسام أبو  علي ونيتس جراديشار في هجوم الأهلي أمام الهلال. 

دوليين الأهلي ينتظمون في مران الفريق اليوم 

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الأخير الذي شهد خوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم. 

وضم المنتخب في معسكره الأخير من الأهلي كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا. 

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس الخميس، وذلك لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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