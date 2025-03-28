الصحة: 57 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 57 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ يوم السبت 29 من شهر مارس حتى الثلاثاء 1 من شهر أبريل، بجميع محافظات الجمهورية.

إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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