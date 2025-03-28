السيسي يتمنى لشيخ الأزهر الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية وأن يحفظه للإسلام والمسلمين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا لفضيلته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وداعيًا الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن فضيلة الإمام الأكبر عبّر عن شكره العميق للرئيس على اهتمامه وحرصه على الاطمئنان على صحته، مشيدًا بجهود الرئيس في دعم الأزهر الشريف وعلمائه، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وقائدها، وأن تستمر في أداء دورها الريادي في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

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