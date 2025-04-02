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قائمة بعناوين أماكن فحوصات المقبلين على الزواج في العيد

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

تنشر فيتو قائمة بعناوين 57 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازات عيد الفطر. 

 

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 57 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك والتي تبدأ يوم السبت 29 من شهر مارس حتى الثلاثاء 1 من شهر أبريل، بجميع محافظات الجمهورية.

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وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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