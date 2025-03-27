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رياضة

القيمة السوقية للفرق المتنافسة في مباريات نصف نهائي كأس مصر، وبيراميدز الأغلى

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تشهد ملاعب كرة القدم المصرية، مساء غد الجمعة، مواجهات قوية في  نصف نهائي كاس مصر، حيث يتنافس أربعة فرق على بلوغ المباراة النهائية للبطولة الأعرق محليًا.

مواعيد المباريات
الزمالك ×  سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:30 مساءً – ستاد القاهرة الدولي.

بيراميدز × البنك الأهلي – الساعة 9:30 مساءً – ستاد الدفاع الجوي.

القيمة السوقية للفرق المتنافسة 

بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للفرق الأربعة 53.94 مليون يورو، حيث يتصدر بيراميدز القائمة بقيمة 19.98 مليون يورو، يليه الزمالك بقيمة 15.65 مليون يورو، ثم سيراميكا كليوباترا (11.58 مليون يورو)، وأخيرًا البنك الأهلي (6.73 مليون يورو).

طريق الأبطال إلى نصف النهائي

الزمالك: تأهل بعد فوز صعب على سموحة بنتيجة 4-2 في ملعب القاهرة الدولي.

بيراميدز: اجتاز إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة على ملعب الدفاع الجوي.

سيراميكا كليوباترا: تغلب على الجونة 3-1 في ملعب هيئة قناة السويس.

البنك الأهلي: انتزع التأهل بعد فوزه على غزل المحلة بهدف في الأشواط الإضافية.

توقعات المباريات

تعد مباراة الزمالك وسيراميكا مواجهة مثيرة، حيث يسعى "الفريق الملكي" لتعويض غياب الألقاب الأخيرة، بينما يحاول سيراميكا تحقيق المفاجأة.

أما لقاء بيراميدز والبنك الأهلي، فيتوقع أن يكون صعبًا، حيث يطمح بيراميدز للظفر بلقبه الثاني في البطولة، فيما يحاول البنك الأهلي إثبات قدرته على المنافسة رغم قيمته السوقية الأقل.

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