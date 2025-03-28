هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

الإسكواش، واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا ولاعبة منتخب مصر ونادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أوبتاسيا للإسكواش، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في ربع النهائي على منافستها جاسمين هاتون، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-4، 11-6، 11-8 في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامي إلى نصف نهائي البطولة، حيث من المقرر أن تواجه ساتومي واتانابي في لقاء حاسم يوم 29 مارس، الذي تسعى من خلاله للتقدم إلى النهائي ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة أوبتاسيا تُعد واحدة من أبرز البطولات الدولية في الإسكواش، حيث يشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، بإجمالي جوائز يبلغ 118 ألف دولار أمريكي، وتُقام في نادي ويمبلدون بلندن.

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