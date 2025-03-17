الإسكواش، علي فرج يواصل سيطرته على التصنيف العالمي ومصطفى عسل وصيفًا

الإسكواش، واصل علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، تصدره للتصنيف العالمي للإسكواش والصادر اليوم الإثنين من رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاء علي فرج في المركز الأول متفوقا على جميع اللاعبين، وحل زميله مصطفى عسل لاعب منتخب مصر في المركز الثاني، فيما تراجع كريم عبد الجواد للمركز السابع.

وجاءت تصنيف اللاعبين كالتالي:

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على عدد كبير من الميداليات الأولمبية المخصصة لرياضة الإسكواش في لوس أنجلوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.