هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"

الاسكواش، تأهلت لاعبة منتخب مصر ونادي وادي دجلة هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش" وهي إحدى البطولات البلاتينية النسائية.

تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"



صعدت لاعبت أندية وادى دجلة، هانيا الحمامي، للدور نصف النهائي في بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، وذلك بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-6) (14-16) (11-4) (11-7)



الاسكواش، وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

هانيا الحمامي في ربع نهائي بطولة هونج كونج

وتأهلت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للاسكواش لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليًّا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصلت هانيا الحمامي إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة (3-0)، في الدور الثاني من البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (12-10) - (11-9) - (11-7).

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