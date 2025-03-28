الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد بشركة المياه لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي مشكلات طارئة في شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي بالمحافظة، في إطار الاستعدادات لضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية خلال عيد الفطر المبارك.

تشغيل غرف الطوارئ والخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة

وأكد المحافظ خلال اطلاعه على خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن الدولة تولي أهمية قصوى لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية خلال فترة العيد. 

وشدد على ضرورة استمرار العمل بغرف الطوارئ والخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن انقطاعات المياه، ضعف الضغوط، أو أي أعطال مفاجئة، والتعامل معها فورًا لضمان استقرار ضخ المياه في مختلف المناطق.

استعدادات شركة المياه لمواجهة الأعطال الطارئة

ووجه محافظ الجيزة بضرورة توفير المعدات وفرق الصيانة اللازمة، مع ضمان جاهزية الفرق الفنية للتحرك السريع لمواجهة أي أعطال في محطات المياه أو الصرف الصحي، كما شدد على استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.

إجراءات إضافية لضمان استمرارية الخدمة

من جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة خلال العيد، تضمنت:

مراجعة شبكات وخطوط الصرف الصحي وتنفيذ برامج تطهير دورية بالمعدات الحديثة لضمان عدم حدوث طفح بالمجاري.

تمركز سيارات محملة بالمياه في أماكن صلاة العيد وخاصة بجوار المساجد الكبرى، لضمان توفير المياه للمصلين.

توفير شفاطات الصرف الصحي بالقرب من أماكن التجمعات، للتدخل السريع عند الحاجة.

تشكيل فرق صيانة تعمل على مدار الساعة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان التدخل الفوري في حالة الطوارئ.

استمرار عمل موظفي التحصيل والقطاع التجاري خلال العيد، لضمان تقديم الخدمات المالية للمواطنين دون توقف.


محافظة الجيزة تؤكد التزامها بضمان استقرار الخدمات الأساسية

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الجهات المختصة تعمل على ضمان استقرار ضخ المياه والتعامل السريع مع أي مشكلات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين فرق الطوارئ والصيانة لضمان عدم تأثر المواطنين بأي أعطال خلال فترة العيد، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات عبر الخط الساخن 125 لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الخدمات الأساسية وضمان استمراريتها، بما يحقق راحة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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