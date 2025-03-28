الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

انفعالات هنيدي في وش إجرام، ريم مصطفى في مرمى انتقادات وسخرية الجمهور بسبب سيد الناس

ريم مصطفى وهنيدي
ريم مصطفى وهنيدي

مسلسل سيد الناس ، تصدرت الفنانة ريم مصطفى مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انفعالاتها أثناء تمثيل بعض مشاهدها في مسلسل سيد الناس مع عمرو سعد والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025.

ريم مصطفى في مسلسل سيد الناس 

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على بعض مشاهد ريم مصطفى في "سيد الناس"، أبرزها المشاهد التي شغلت رواد السوشيال ميديا، بانفعالها حزنا على وفاة نجلها “أدهم الجارحي”، حيث قالت “مجدي اللي قتل ابني يا جارحي”، وسرعان ما سخر منها البعض وأعاد للأذهان مشهد “عامل الدليفري” لـ محمد هنيدي في وش إجرام، حيث قال الجمهور إن انفعالات ريم مصطفى تشبه محمد هنيدي في هذا المشهد.

مسلسل سيد الناس حلقة 28

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام، أحداثًا مشتعلة.

وكشفت الحلقة، بمعرفة “الجارحي أبو العباس" من هي أمه بعد سنوات طويلة ودخل في صدمة شديدة أمام ”سناء الخادمة" سلوى عثمان عندما اكتشف أنها والدته، وفي مشهد درامي ظل يعاتبها عتابًا شديدًا على سكوتها كل هذه السنين وأكدت أنه فعلت ذلك حتى لا يقول الآخرون أنه ابن الخادمة.

وتتوالى الأحداث، ويخرج الجارحي وسط أهالي السبتية ويصرخ ويفتخر بأن والدته سناء الخادمة ويقبل جزمتها أمام الجميع، ويزداد الغل في قلب زوجة أبيه اعتماد الهواري، بعد معرفتها بالأمر.

كما كشفت الحلقة أيضًا من هو قاتل أدهم الجارحي الحقيقي واتضح أنه “فاروق الجباس” أحمد زاهر، حيث إنه أطلق النيران عليه عندما اكتشف زواجه من ابنته “ميادة” من دون علمه.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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ريم مصطفي في مسلسل سيد الناس مسلسل سيد الناس يد الناس لفنانة ريم مصطفي عمرو سعد

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