محافظ القاهرة يحيل مسئول الإسكان بالمقطم للتحقيق

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحالة القائم بـمخالفة بناء بالعقار رقم ٣٠شارع المقطم تقاطع شارع ١٧ بالقطعة ١٠٩٢ والمقام بدون ترخيص على مساحة ٥٠٠ م٢ للنيابة المختصة، وسرعة إزالة الأدوار المخالفة على الفور.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على إزالة أعمال بناء مخالفة بحى المقطم.

كما قرر محافظ القاهرة نقل المهندس أحمد حنفى مدير الإسكان بحي المقطم مع إحالته للتحقيق الفوري لتقاعسه فى أداء الأعمال المنوطة به.



كذلك قرر محافظ القاهرة ايقاف أشرف الشحات مدير المتابعة الميدانية بالحى، وسعيد عبد الحكم عضو المتابعة الميدانية، وسيد سعد مدير الازالات عن العمل والتحقيق الفوري معهم بسبب التقصير فى رصد مخالفات البناء الموجودة بالحى.

وأكد محافظ القاهرة على أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تقييم مستمر للعاملين فى محافظة القاهرة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن استمرار أى مسئول فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

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