يصل لـ 500 جنيه، سعر كيلو الفسيخ قبل عيد الفطر

سعر كيلو الفسيخ قبل عيد الفطر، يزيد الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة المدخنة خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ يفضل المواطنون تناول الأسماك المملحة في ثاني وثالث أيام العيد.

أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وتشمل سعر الفسيخ السائب والمغلف، فضلًا عن اسعار الفسيخ المخلي؛ في السطور الأتية:

سعر كيلو الفسيخ في عيد الفطر

سعر الفسيخ في المحال التجارية

بلغ سعر الفسيخ وزن 200 جرام نحو 203 جنيهات.

بلغ سعر فسيخ وزن 500 جرام نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ فيليه في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 325 جنيهًا.

تراوح سعر فسيخ فيليه الزهراء وزن 650 جرامًا من 380 إلى 440 جنيهًا.

سعر كيلو الفسيخ في عيد الفطر

أسعار الفسيخ في المحال التجارية

بلغ سعر فسيخ سمكة كاملة الزهراء وزن ( 350 لـ 400 جرام) من 180 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 330 جرامًا من 254 إلى 286 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ فيليه الصياد وزن 650 جرامًا نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه فسيخ الصياد وزن 300 جرام نحو 290 جنيهًا.

سعر كيلو الفسيخ في عيد الفطر

سعر كيلو الفسيخ في المحال التجارية

بلغ سعر فسيخ بوري مغلف الصياد وزن 500 جرام نحو 254.5 جنيه.

تراوح سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 650 جرامًا من 338 إلى 416 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه فسيخ توب فاليو وزن 200 جرام نحو 198 جنيهًا.

تراوح سعر سمك بوري مملح مغلف بدون رأس وزن (280 - 325 جرامًا) من 200 إلى 240 جنيهًا.

سعر كيلو الفسيخ في عيد الفطر

أسعار الفسيخ في عيد الفطر المبارك

وعن أسعار الفسيخ في عيد الفطر المبارك؛ بمحلات الفسخانية في المناطق الشعبية، التي سجلت تباينًا ملحوظًا، وفقًا لحجم السمكة ونوعها، وجاءت سعر الفسيخ كالأتي:

تراوح سعر كيلو فسيخ بوري نمرة واحد / جامبو من 350 إلى 450 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فسيخ عدد 3 سمكات نحو 300 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفسيخ بوري بطارخ من 350 إلى 500 جنيه.

سعر كيلو الفسيخ في عيد الفطر

أسعار الأسماك المملحة في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الأسماك المملحة في المحال التجارية، فهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو السردين بين 160 و200 جنيه.

بلغ سعر كيلو الملوحة صغيرة الحجم نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ملوحة حجم وسط نحو 300 جنيه.

بلغ سعر ملوحة حجم جامبو نحو 350 جنيهًا للكيلو.

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