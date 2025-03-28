مسلسل سيد الناس الحلقة 28، مشهد مؤثر بين الجارحي ووالدته ومفاجأة عن قاتل أدهم الحقيقي

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام، أحداثًا مشتعلة.

مسلسل سيد الناس حلقة 28

وكشفت الحلقة، بمعرفة “الجارحي أبو العباس" من هي أمه بعد سنوات طويلة ودخل في صدمة شديدة أمام ”سناء الخادمة" سلوى عثمان عندما اكتشف أنها والدته، وفي مشهد درامي ظل يعاتبها عتابًا شديدًا على سكوتها كل هذه السنين وأكدت أنه فعلت ذلك حتى لا يقول الآخرون أنه ابن الخادمة.

وتتوالى الأحداث، ويخرج الجارحي وسط أهالي السبتية ويصرخ ويفتخر بأن والدته سناء الخادمة ويقبل جزمتها أمام الجميع، ويزداد الغل في قلب زوجة أبيه اعتماد الهواري، بعد معرفتها بالأمر.

كما كشفت الحلقة أيضًا من هو قاتل أدهم الجارحي الحقيقي واتضح أنه “فاروق الجباس” أحمد زاهر، حيث إنه أطلق النيران عليه عندما اكتشف زواجه من ابنته “ميادة” من دون علمه.

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس حلقة 27

وشهدت الحلقة، مفاجآت مثيرة ومن أبرزها هي معرفة “الجارحي أبو العباس” عمرو سعد من هي أمه بعدما ظل سنوات كثيرة لم يعرف من هي، وفي مشهد مثير يدخل “أسر” نجل عمرو سعد إلى المنزل، ويسأل أمه هل هي أخبرت الجارحي عن سر والدته بأن سناء هي أمه، ويستمع “الجارحي” لحديثهم ويكتشف أنه سناء هي أمه.

وتتوالى الأحداث، وتزور “سماح” منة فضالي ابنتها ميادة الجباس في قسم الشرطة لكي تطمئن عليها، حيث انها متواجدة هناك لاستمرار التحقيق في قضية مقتل أدهم الجارحي، وتخبر “ميادة” والدتها أنها تعرف من هو قاتل أدهم الجارحي وتطلب منها أولا أنها لا تخبر أحد مطلقًا.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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