تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ومساعديه لمراجعة خطة عيد الفطر.. محمود توفيق يوجه بتكثيف التواجد الأمني بكافة أنحاء الجمهورية ورفع حالة الاستنفار.. وتشديد الرقابة على الأسواق

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية إجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لمراجعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال شهر أبريل وعيد الفطر المبارك.

وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.



وقدم وزير الداخلية فى بداية الإجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم، وهو ما انعكس جليًا فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه لمراجعة خطة عيد الفطر المبارك.. رسائل محمود توفيق: تكثيف التواجد الأمني بكافة أنحاء الجمهورية ورفع حالة الاستنفار.. تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة محاولات إفساد فرحة المصريين



وتابع وزير الداخلية، عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة.

وشدد على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد.



كما وجه وزير الداخلية، بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

كما أكد وزير الداخلية، مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم موجهًا بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.

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