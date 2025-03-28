الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

مهدد بالسجن 5 سنوات، تحديد موعد محاكمة أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

يمثل كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمام المحكمة يوم 2 أبريل المقبل لمواجهة تهم الاحتيال الضريبي، وذلك في القسم 30 من المحكمة الإقليمية في مدريد.

ويواجه المدرب الإيطالي طلبًا من النيابة العامة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بينما يطالب مكتب المدعي العام بحكم يصل إلى خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة أنشيلوتي بالتهرب من دفع 1,062,079 يورو للضرائب خلال عامي 2014 و2015، مستغلًا “شبكة معقدة من الشركات الوهمية”.

وحسب ما نقلته صحيفة “ريليفو” الإسبانية، تم توجيه اتهام لـ كارلو أنشيلوتي بمحاولة لاستغلال تلك الشركات لنقل حقوق صورته إلى كيانات خارج إسبانيا، بهدف التهرب الضريبي، وعلى الرغم من أن ديونه الضريبية تمت تسويتها بقيمة 1,217,958 يورو، إلا أن ذلك لن يمنحه أي تخفيف للعقوبة لأنه اضطر للدفع.

ويؤكد مكتب المدعي العام أن أنشيلوتي حاول إخفاء دخله من استغلال حقوق الصورة، عبر إنشاء هياكل مؤسسية مربكة، مما أدى إلى فرض غرامات تفوق ثلاثة ملايين يورو.

ويستند الاتهام إلى أن المدرب لم يصرّح بشكل صحيح عن أرباحه من حقوق الصورة، بينما تم احتساب راتبه من ريال مدريد بشكل قانوني.

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