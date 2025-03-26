رباعية الأرجنتين تعيد أنشيلوتي بقوة لحسابات منتخب البرازيل

عاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لفتح ملف التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبل المدرب الحالي دوريفال جونيور بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة (4-1)، اليوم الأربعاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات فينيسيوس تشعل الأجواء في منتخب البرازيل

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الذي شدد على ضرورة "إعادة التفكير في كل شيء" عقب الخسارة، مما زاد من الضغوط على دوريفال، الذي لم يكن الخيار الأول للاتحاد البرازيلي عند تعيينه، بل جاء بعد فشل محاولات سابقة لاستقدام مدربين آخرين منذ مونديال 2022.

ووفقًا لما نشرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن هناك حالة من عدم الرضا عن أداء دوريفال داخل أروقة الاتحاد، لا سيما مع تراجع ترتيب المنتخب إلى المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية خلف الأرجنتين والإكوادور وأوروجواي، إضافة إلى استقباله 4 أهداف أمام الأرجنتين، وهو أمر غير مسبوق في مشوار التصفيات.

الاتحاد البرازيلي يرغب في التعاقد مع أنشيلوتي لقيادة السيليساو

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريجيز، قد صرح في وقت سابق عن رغبته في التعاقد مع أنشيلوتي عام 2023، بعدما فشل في استقدام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكشف الظاهرة رونالدو مؤخرًا أن أنشيلوتي كان قد تفاوض بالفعل لتولي تدريب البرازيل، لكن ريال مدريد قرر الاحتفاظ به.

وفي ظل البحث عن بدائل محتملة، عاد اسم أنشيلوتي إلى الواجهة من جديد، إلى جانب فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد السابق والمدرب الحالي لفلامنجو، إلا أن العقبة الرئيسية تبقى عقد المخضرم الإيطالي مع ريال مدريد، والذي يمتد حتى عام 2026، بالإضافة إلى التزامه بقيادة الفريق في كأس العالم للأندية خلال الصيف المقبل.

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