شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

حملة أمنية فى شوارع عين شمس تضبط 108 ديلر مخدرات قبل عيد الفطر

وأسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية ضُبط خلالهم 108 متهمين وبحوزتهم مضبوطات أبرزها أكثر من 121 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة – 9142 أمبولا وأقراص مخدرة.

كما ضبط 12 قضية سلاح نارى و35 قضية سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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