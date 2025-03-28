الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

تحرير 43 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية، فيتو
مخالفة مرورية، فيتو

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير قرابة 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31 ألفا و569 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و775 مخالفة السير بدون تراخيص، و3 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفات لشروط التراخيص، 12 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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الادارة العامة للمرور مخالفات المرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى

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