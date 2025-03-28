الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكعك والبسكويت في معارض أهلًا بالعيد 2025

متى بشاي رئيس لجنة
متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة لمعارض أهلًا بالعيد يأتي في إطار خطتها التي تستهدف ضبط الأسعار وتحفيز الأسواق الحرة على المنافسة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وخفض أسعارها بشكل عام.

 

وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم، إن إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان ومعارض أهلًا مدارس ومعارض أهلًا بالعيد ساهمت في استقرار السوق خلال فترات الزيادة في الطلب الموسمي.

 

 معارض أهلًا بالعيد تعرض الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

وأوضح أن الحكومة أطلقت مبادرة أهلًا بالعيد لأول مرة، بهدف توفير منتجات الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، وذلك عبر المنافذ والمعارض المنتشرة في مختلف المحافظات، كما تشمل المبادرة معارض للملابس بمختلف الفئات العمرية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأعياد بأسعار تنافسية.

وأكد أن الغرف التجارية والمؤسسات المشاركة في إقامة معارض أهلًا بالعيد تقدم السلع بأسعار مرضية وفي متناول الجميع، موضحًا أن وزارتي الدفاع والداخلية تساهمان بدور كبير في توفير منافذ ثابتة ومتحركة على مدار العام، إلى جانب المنافذ التابعة للغرف التجارية والمحافظات، مما يساعد في وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وعن أسعار الكعك والبسكويت في معارض أهلًا بالعيد 2025، فجاءت كالأتي:
- سعر كيلو بسكويت نشادر: 170 جنيهًا.
- سعر كيلو كعك سادة: 170 جنيهًا.
- سعر كيلو كعك ملبن: 160 جنيهًا.
- سعر كيلو كعك بالمكسرات: 230 جنيهًا.
- سعر كيلو غريبة سادة: 180 جنيهًا.
- سعر كيلو غريبة باللوز: 210 جنيهات.
- سعر كيلو بيتي فور عادي: 190 جنيهًا.
- سعر كيلو بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا.
- سعر كيلو بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا.
- سعر علبة مشكلة 1 كيلو: 180 جنيهًا.
- سعر علبة مشكلة 2 كيلو: 350 جنيهًا.
- سعر علبة مشكلة 3 كيلو: 520 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد العام للغرف التجارية اهلا بالعيد أهلا رمضان اهلا مدارس أسعار الكعك أسعار الكعك والبسكويت أسواق اليوم الواحد اسعار مخفضة الاتحاد العام للغرف الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام السلع المخفضة الكعك والبسكويت معارض أهلا رمضان معارض اهلا مدارس

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات والمكاتب الطبية خلال إجازة عيد الفطر

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تاريخ الإسلام لا يعرف "حقوق المرأة"، علي جمعة يكشف لعبة الغرب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

المزيد
الجريدة الرسمية