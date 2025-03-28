الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالقطعة والحسابة بتحسب، سعر كيلو البيتيفور بالمحال التجارية قبل عيد الفطر 2025

أسعار البيتفور، فيتو
أسعار البيتفور، فيتو

 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك 2025، سجلت أسعار البيتفور ارتفاعًا في المحال التجارية، بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.

<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

سعر البيتفور قبل عيد الفطر 2025

وترصد «فيتو» أسعار البيتفور قبل عيد الفطر 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، في السطور الآتية: 

<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

سعر كيلو البيتفور السائب 

بلغ سعر كيلو بيتي فور نحو 225 جنيهًا.

<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار علب بيتي فور عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بيتي فور عدد 64 قطعة نحو 330 جنيهًا.

<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار البتيفور في عيد الفطر 2025

  1. بلغ سعر بيتفور ميكس علبة 32 قطعة وزن نصف كيلو نحو 170 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بيتفور ميكس علبة 64 قطعة وزن كيلو نحو 330 جنيهًا.
  3. بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 32 قطعة نحو 195 جنيهًا.
<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

  1. بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 64 قطعة نحو 380 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 32 قطعة نحو 155 جنيهًا.
  3. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 64 قطعة نحو 300 جنيه.
<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار الغريبة في عيد الفطر المبارك

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الغريبة في عيد الفطر المبارك، التي جاءت أسعارها كالآتي: 

أسعار علب غريبة عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة غريبة سادة عدد 80 قطعة نحو 310 جنيهات.

<strong> سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك</strong>
 سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار الغريبة في عيد الفطر 2025

  • بلغ سعر غريبة وايت لوتس علبة 24 قطعة نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر غريبة باللوز علبة 72 قطعة نحو 440 جنيهًا.
  • بلغ سعر غريبة باللوز علبة 36 قطعة نحو 225 جنيهًا.
  •  

سعر الغريبة في عيد الفطر 2025

  • بلغ سعر غريبة سادة علبة 36 قطعة نحو 165 جنيهًا.
  • بلغ سعر غريبة سادة علبة 72 قطعة نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر غريبة مكسرات علبة 36 قطعة نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر غريبة مكسرات علبة 72 قطعة نحو 355 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك 2025 عيد الفطر 2025 عيد الفطر المبارك عيد الفطر أسعار الغريبة اسعار البيتي فور أسعار البيتيفور سعر البيتيفور سعر الغريبة

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

والله لسه بدري يا شهر الصيام، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد موعد عيد الفطر، غدا

العناية الإلهية أنقذت السكان، اللقطات الأولى لاصطدام مقطورة بشرفة منزل بالقليوبية (فيديو وصور)

40 غارة وقنابل تستخدم للمرة الأولى، أمريكا تفتح باب الجحيم على الحوثيين في اليمن

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

الاعتداء على مدير عيادة تأمين صحي في حلوان بالضرب وإصابته بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ

قفزة غير متوقعة، سعر كيلو الرنجة بالأسواق في عيد الفطر

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية