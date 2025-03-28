بالقطعة والحسابة بتحسب، سعر كيلو البيتيفور بالمحال التجارية قبل عيد الفطر 2025

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك 2025، سجلت أسعار البيتفور ارتفاعًا في المحال التجارية، بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

سعر البيتفور قبل عيد الفطر 2025

وترصد «فيتو» أسعار البيتفور قبل عيد الفطر 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، في السطور الآتية:

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

سعر كيلو البيتفور السائب

بلغ سعر كيلو بيتي فور نحو 225 جنيهًا.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار علب بيتي فور عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة بيتي فور عدد 64 قطعة نحو 330 جنيهًا.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار البتيفور في عيد الفطر 2025

بلغ سعر بيتفور ميكس علبة 32 قطعة وزن نصف كيلو نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر بيتفور ميكس علبة 64 قطعة وزن كيلو نحو 330 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 32 قطعة نحو 195 جنيهًا.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

بلغ سعر بيتي فور مكسرات علبة 64 قطعة نحو 380 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 32 قطعة نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر بيتي فور ممتاز علبة 64 قطعة نحو 300 جنيه.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار الغريبة في عيد الفطر المبارك

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الغريبة في عيد الفطر المبارك، التي جاءت أسعارها كالآتي:

أسعار علب غريبة عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة غريبة سادة عدد 80 قطعة نحو 310 جنيهات.

سعر كيلو البيتيفور قبل عيد الفطر المبارك

أسعار الغريبة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر غريبة وايت لوتس علبة 24 قطعة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة باللوز علبة 72 قطعة نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة باللوز علبة 36 قطعة نحو 225 جنيهًا.



سعر الغريبة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر غريبة سادة علبة 36 قطعة نحو 165 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة سادة علبة 72 قطعة نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر غريبة مكسرات علبة 36 قطعة نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر غريبة مكسرات علبة 72 قطعة نحو 355 جنيهًا.

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