الأنبا فيلوباتير يرسم شمامسة جدد في إيبارشية أبوقرقاص

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بنزلة حرز، مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الانبا فيلوباتير صلوات رسامة ٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و٣ أخرين شمامسة فى رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى شماس أخر في رتبة إبيدياكون (مساعد شماس).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

الأنبا تيموثاوس يترأس احتفال إيبارشية الزقازيق بتخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس

احتفلت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الكاثوليك، بتخريج الدفعة الأولى من معهد القديس تيموثاوس الرسول لدراسة الكتاب المقدس، وبتخريج الدفعة السابعة عشرة من معهد الليتورچية والألحان التابع للإيبارشية، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق.

تضمن الحفل كلمة ألقاها نيافه الأنبا تيموثاوس عن "الشبع بكلمة الله ودسم ألحان وليتورچية الكنيسة"، كما وزّع شهادات التخرج على ١٤٠ خريج وخريجة من معهد القديس تيموثاوس، وعلى ٢٦ خريج وخريجة من معهد الليتورچية والألحان.

وعلى صعيد آخر، نظمت الإيبارشية مؤتمر الحكماء الذي حمل عنوان "تحت أقدام الصليب"، في الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من مارس الجاري، في بيت "أرض الفرح" للمؤتمرات بوادي النطرون والتابع للإيبارشية، وشارك فيه أكثر من ١٠٠ رجل وامرأة من أبناء الإيبارشية.

إكليريكية دير المحرق تحتفل بتخريج الدفعة 49

نظّمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء (المحرق) للأقباط الأرثوذكس، بجبل قسقام، حفل تخرج الدفعة ٤٩ من طلبة الكلية، تحت شعار "الكرمة المشتهاة".

الكرمة المشتهاة

حضر الاحتفال أصحاب النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، والأنبا ثاوفيلوس أسقف إيبارشية منفلوط ومدرس مادة علم الآباء بالكلية، والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص ومدرس مادتي القانون الكنسي والأحوال الشخصية بالكلية، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لعدد من أسر الطلبة الخريجين.

بدأ فعاليات اليوم بصلاة القداس الإلهي، وخلاله تمت رسامة بعض طلبة الفرقة الثانية شمامسةً في رتبة أغنسطس (قارئ)، وكذلك رسامة طلبة الفرقة الرابعة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).

بعد انتهاء القداس الإلهي، أُقيمت مراسم الحفل في القاعة الكبرى بالكلية، حيث تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تعكس رؤية الكلية وشعارها لهذا العام "الكرمة المشتهاة". وقد عبّر الحضور عن سعادتهم بالمستوى الرفيع الذي أظهرته الكلية، وأشادت أسر الخريجين بحسن الضيافة والاستقبال، مقدمين التهاني لأبنائهم على هذا النجاح..

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