محافظة الجيزة تستعد لعيد الفطر بحملات نظافة موسعة وجولات ميدانية لمتابعة الخدمات العامة.. خطة متكاملة لمواجهة المخلفات خلال العيد.. وتوجيهات صارمة لمنع المخالفات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة قطاعات النظافة والتجميل على مستوى المحافظة، لضمان توفير بيئة نظيفة وخدمات متكاملة للمواطنين خلال أيام العيد.

خطة متكاملة لمواجهة المخلفات خلال العيد

وأكد محافظ الجيزة أنه تم وضع خطة عمل شاملة للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة، تشمل تكثيف حملات النظافة العامة على مدار الساعة، واستمرار عمل العمال والسائقين والمشرفين بنظام الورديات خلال الإجازة، وتجهيز حملة مركزية للطوارئ تضم فرق العمل و20 معدة نظافة متنوعة المهام، بالاضافة إلى توزيع أكياس قمامة مجانية على زوار الحدائق والمتنزهات، وتكثيف النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها.



مراقبة أداء الشركات المسؤولة عن النظافة

ووجه محافظ الجيزة بضرورة متابعة الشركات المسؤولة عن أعمال النظافة والتأكد من التزامها بجمع ونقل المخلفات أولًا بأول، إضافة إلى الاستجابة السريعة لأي بلاغات واردة من المواطنين.

متابعة ميدانية لمستوى النظافة والإشغالات والطرق في أوسيم

وفي إطار حرصه على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، قام المهندس عادل النجار بجولة تفقدية شملت مناطق مزلقان لعبة وبشتيل بمدينة أوسيم، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات وكفاءة الطرق.

توجيهات صارمة لمنع المخالفات واستمرار حملات النظافة

وخلال الجولة، شدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة أوسيم بضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتواجد الميداني المستمر خلال إجازة العيد لمراقبة أي تجاوزات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات إشغال الطريق لضمان سيولة المرور، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.



إنشاء ساحات انتظار حضارية بديلًا للمواقف العشوائية

وقام المحافظ خلال جولته بمعاينة عدد من الباكيات أسفل محور كمال عامر بمنطقتي لعبة وبشتيل، والتي يمكن تحويلها إلى مواقف وساحات انتظار حضارية، كبديل للمواقف العشوائية التي تتسبب في ازدحام مروري كبير، ووجه بتحسين شبكة الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال أعمال محور كمال عامر وتحسين كفاءة الطرق

ووجه المهندس عادل النجار بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة لمحور كمال عامر للإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية بالمشروع، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وإزالة مخلفات البناء الناتجة عن أعمال الإنشاءات أولًا بأول.



كما شدد على ضرورة التنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من التزام السائقين بالأماكن المخصصة وعدم الانتظار في نهر الطريق لتجنب الازدحام.

جهود مكثفة لضمان راحة المواطنين خلال العيد

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ خططها لضمان راحة المواطنين خلال عيد الفطر، حيث تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بعدد من المهام الحيوية، وتنظيف وتجميل الحدائق والمتنزهات العامة استعدادًا لاستقبال الزوار، وتوزيع أكياس قمامة على رواد حديقة سفاري والمنطقة الأثرية بالهرم، بالاضافة الى تجهيز سيارات مياه وشفط بالتنسيق مع إدارة السياحة لرفع مستوى النظافة في المواقع الأثرية.



كما أطلقت محافظة الجيزة غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى والاستجابة السريعة، وإطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وأعلن اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لأي بلاغات، مع تخصيص الرقم (37486984) للتواصل المباشر.

جهود استباقية لمنع الأزمات

كما تم تشكيل فرق متابعة ميدانية لرصد أي مشكلات قد تنشأ خلال العيد، مع وضع خطط بديلة للتعامل مع الطوارئ في مختلف الأحياء والمراكز.

تفقد المرافق والخدمات.. لقاء مباشر مع المواطنين

وحرص محافظ الجيزة خلال جولاته التفقدية على لقاء المواطنين والاستماع إلى أبرز المشكلات التي تواجههم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تحسين الخدمات العامة والاستجابة لمطالب الأهالي في أسرع وقت ممكن.

محافظة الجيزة تستعد لعيد فطر نظيف ومنظم

ومع تكثيف حملات النظافة وتجهيز فرق الطوارئ والمتابعة المستمرة، تسعى محافظة الجيزة إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال إجازة عيد الفطر، لضمان راحة المواطنين وخلق بيئة نظيفة وآمنة لهم خلال احتفالاتهم.

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