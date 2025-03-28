مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

هو الشيخ الزاهد، عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن أبيعبد الله بن يحيى، أحد كبار أئمة التصوف وعلمائه.

نسبه

ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وكنيته هي أبو محمد ونسبته الجيلاني.

أطلق تلاميذه ومريدوه عليه العديد من الألقاب، وخلعوا عليه من الصفات، مثل: الإمام وشيخ الإسلام.

ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: "الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء".

مولده

كان مولد الشيخ عبد القادر في بلدة تسمى جيلان فيما وراء طبرستان عام 471 هـ، وارتحل لطلب العلم إلى بغداد فدخلها عام 488 هـ، وكان عمره 18 عامًا، وهناك أمضى أثنين وثلاثين عامًا من الدراسة يطلب فيهم مختلف علوم الشريعة حتى جلس للعلم والوعظ سنة 520 هـ.

كان نحيف البدن ربع القامة، عريض الصدر، عريض اللحية وطويلها، أسمر مقرون الحاجبين (أي متصل الحاجبين)، أدعج العينين (أي أسود العينين مع سعتهما)، ذا صوت جهوري وسَمْت بهي (أي هيئة حسنة)، وقدرٍ عليٍّ.

وكان، رحمه الله، يعاني من ضيق العيش خلال فترة تلقيه العلم، ومن شيوخه أبو سعيد المبارك بن علي المخرمي،وابو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي، وحماد بن مسلم الدباس، وقد صاحبه طويلًا الجيلاني.

وشهد ابن تيمية للشيخ عبد القادر بأنه من أعظم مشايخ زمانه التزامًا بالشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، وهو من أعظم المشايخ أمرًا بترك الهوى والإرادة النفسية.

التصوف عند الجيلاني

تنتمي مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني الصوفية إلى التصوف السني، الذي يجمع بين العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وبين التطبيق العملي والإلتزام بالشرع، فقال: "انظر لنفسك رحمة وشفقة، واجعل الكتاب والسنة أمامك وانظر فيهما واعمل بهما ولا تغتر القيل والقال والهوس...".

وعرَّف الجيلاني التصوف بأنه الصدق مع الحق وحسن الخُلُق مع الخلق.

وقال أيضًا إنه تقوى الله وطاعته ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر وسخاء النفس وبشاشة الوجه، وبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى والفقر وحفظ حرمات المشايخ والعشرة مع الإخوان والنصيحة للأصاغر والأكابر وترك الخصومة والإرفاق، وملازمة الإيثار ومجانبة الإدخار، وترك صحبة من ليس من طبقتهم والمعاونة أمر الدين والدنيا.

وقال الجيلاني: إن التصوف يقوم على عدة صفات، أولها السخاء، ثم الرضا والصبر والإشارة، والسياحة والفقر، والمقصود به الافتقار إلى الله وصدق اللجوء إليه والاعتماد عليه.

ويصف الجيلاني الصوفي قائلًا: "الصوفي من صفا باطنه وظاهره بمتابعة كتاب الله وسنة رسوله".

وقال: "الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه عما سوى مولاه عز وجل، وهذا شيء لا يجيء بتغيير الخرق وتغفير الوجوه وجمع الاكتاف ولقلقة اللسان وحكايات الصالحين، وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل، وإنما يجيء بالصدق في طلب الحق عز وجل، والزهد في الدنيا، وإخراج الخلق من

من كراماته

حكى عبد القادر الجيلاني: رأيت عرشًا بين السماء والأرض، فناداني صوت قال: يا عبد القادر أنا ربك قد أسقطت عنك الفرائض، وأبحت لك المحارم كلها، أسقطت عنك جميع الواجبات، قال: فقلت له: اخسأ يا عدو الله، فتمزق ذلك العرش، وذلك النور، وقال: نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر وقد فتنت بهذه الفعلة سبعين صديقا أو كما قال. قيل له: كيف عرفت يا عبد القادر أنه شيطان. قال: عرفت بقوله: أسقطت عنك الواجبات، وأبحت لك المحرمات، وعرفت أن الواجبات لا تسقط عن أحد إلا من فقد عقله، وقال: إنه لم يستطع أن يقول: أنا الله، بل قال: أنا ربك.

كانت هذه القصة مصداقًا لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد"، إذ أن العلم بالله هو الذي جعل الشيخ الجيلاني يعلم أن هذه الصورة وهذا الضوء وهذا الكلام المخلوق الذي سمعه من صفات المخلوقات التي تستحيل على الله الذي ليس كمثله شيء.

كان رضي الله عنه يلبس لباس العلماء، ويركب البغلة ويتكلم على كرسي عالٍ.

وكان يقول: قاسيت الأهوال في بدايتي فما تركت هولًا إلا ركبته وكان لباسي جبة صوف وعلى رأسي خريقة وكنت أقتات بخرنوب الشوك وورق الخس من شاطئ النهر ولم أزل آخذ نفسي بالمجاهدات حتى طرقني من الله تعالى الحال (الحال عند أهل الحق معنًى يَرِدُ على القلب من غير تصنع ولا اجتلال ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ويزول بظهور صفات النفس، فالأحوال مواهب، والمقامات مكاسب)، فإذا طرقني صرخت وهمت على وجهي سواء كنت في صحراء أو بين الناس.

وكان من أخلاقه أن يقف مع جلالة قدره مع الصغير والجارية، ويجالس الفقراء ويفلي لهم ثيابهم، وكان لا يقوم قط لأحد من العظماء ولا أعيان الدولة، وما ألمّ قط بباب وزير ولا سلطان.

من أقواله المأثورة

- يا قوم عليكم بأعمال القلوب وإخلاصها.

- معرفة الله عز وجل هي الأصل.

- ما أرى أكثركم إلا كذابين في الأقوال والأفعال في الخلوات والجلوات.. ما لكم ثبات، لكم أقوال بلا أفعال، وأفعال بلا إخلاص.

- انفوا ثم أثبتوا، انفوا عنه ما لا يليق به، وأثبتوا له ما يليق به وهو ما رضيه لنفسه وعلَّمنا إياه رسوله، صلى الله عليه وسلم.

- دنياكم قد أعمت قلوبكم فما تبصرون بها شيئًا، احذروا منها فهي تمكنكم من نفسها تارة بعد أخرى حتى تدرجكم وفي الأخيرة تذبحكم، تسقيكم من شرابها وبنجها، ثم تقطع أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم فإذا ذهب البنج، وجاءت الإفاقة رأيتم ما صنعت بكم، هذا عاقبة حب الدنيا والعدْو خلفها والحرص عليها وعلى جمعها، هذا فعلها فاحذروا منها.

- يا غلام: اشتغل بنفسك، انفع نفسك ثم غيرك، لا تكن كالشمعة تحرق هي نفسها وتضىء لغيرها.

وصيته

أوصى ابنه قبيل وفاته، قائلا: "عليك بتقوى الله عز وجل وطاعته ولا تخف أحدًا سوى الله، ولا ترجُ أحدًا سوى الله، وكِلْ الحوائج كلها إلى الله عز وجل، واطلبها جميعها منه، ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل، ولا تعتمد إلا عليه سبحانه، وعليك بالتوحيد، جماع الأمر كله التوحيد".

وفاته

توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني، رحمه الله، عام 561 هـ، وروى ابنه حاله في مرض وفاته إذ قال له حين سأله: "لا يسألني أحد عن شيء، أنا أتقلب في علم الله عز وجل، إن مرضي لا يعلمه احد، ولا يعقله أحد".

وحين سأله ما يؤلمك، قال: "جميع أعضائي إلا قلبي فما به ألم وهو مع الله عز وجل".

كانت وفاته، رضي الله عنه، في بغداد سنة خمسمائة وإحدى وستين للهجرة (٥٦١)، ودفن فيها وقبره معروف ويزار ويتبرك به.

وكانت جنازته مهيبة، إذ دفن ليلًا في مدرسته فلم يتمكن أحد من أهله وأصحابه من دفنه في النهار من كثرة الازدحام، إذ خرج أهل بغداد كلها يشيعونه.



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