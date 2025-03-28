موقف النصر السعودي من المشاركة في كأس العرب 2025

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي لم يتلق أي خطابات رسمية من قبل الاتحاد العربي للمشاركة في نسخة كأس العرب للأندية 2025 والتي من المقرر إقامتها في مصر.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر السعودي من الصعب أن يشارك في بطولة كأس العرب التي تقام في مصر بسبب ضغط المباريات في الموسم الجديد، فيما أشارت إلى أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة بعد دراسة الموضوع بين الجهازين الإداري والفني حال وصول خطاب رسمي من اللجنة المنظمة.

ومن المنتظر أن تضم البطولة 25 فريقًَا، إذ سيتم خوض التصفيات الأولية في القاهرة بمشاركة 6 أندية من دول جيبوتي والصومال والسودان وجزر القمر وموريتانيا واليمن، وذلك من أجل اكتمال الأندية السادسة عشر في دور المجموعات.

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