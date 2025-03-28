أرتيتا يُجهز بوكايو ساكا لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب بوكايو ساكا، جناح أرسنال، من العودة إلى تشكيلة الفريق خلال مواجهة فولهام، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف أرسنال نظيره فولهام يوم الثلاثاء 1 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب بوكايو ساكا عن صفوف فريق أرسنال منذ نهاية العام الماضي بعد تعرضه لإصابة قوية مما جعلته يغيب عن الجانرز لفترة طويلة.

موقف بوكايو ساكا من مباراة ريال مدريد

وبحسب شبكة “بي بي سي سبورت”، فإن ساكا عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ما يعزز فرص ظهوره في لقاء فولهام، ومع ذلك، لا يزال الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا يتوخى الحذر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إشراكه.

وأوضحت التقارير أن أرسنال يأمل في تجهيز ساكا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، شريطة أن تسير عملية تعافيه وفق الخطة الموضوعة.

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة كريستال بالاس، وهي الإصابة التي استدعت خضوعه لعملية جراحية.

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