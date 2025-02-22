أرتيتا يكشف تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى ميكيل أرتيتا تغييرين على تشكيلته الأساسية، حيث منح ميكيل ميرينو فرصة للمشاركة من البداية كمهاجم.

تشكيل آرسنال

"رايا، تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، نوانيري، تروسارد، ميرينو".

تشكيل وست هام

"أريولا، وان بيساكا، توديبو، كيلمان، كريسويل، سكارلز، ألفاريز، وارد براوس، سوتشيك، بووين، قدوس".

ويطمح آرسنال صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، لمواصلة صحوته في المسابقة رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها، بعدما داهمت لعنة الإصابات عددا كبيرا من نجومه.

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