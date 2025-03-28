الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

كيف يتحرك ليفربول لتعويض الرحيل المنتظر لهذا النجم؟

أرنولد
أرنولد

يبحث فريق ليفربول حاليًا عن تعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن الذي قرر الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن ليفربول يواجه منافسة شرسة مع مانشستر سيتي من أجل ضم أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب الإيطالي قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ كبير في انتقالات يناير الماضية لكن المفاوضات لم تكتمل.

ويرتبط اسم أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لتعويض الجبهة اليمنى التي يعاني منها الفريق الملكي حاليا في ظل غياب كارفاخال الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

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