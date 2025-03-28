كيف يتحرك ليفربول لتعويض الرحيل المنتظر لهذا النجم؟

يبحث فريق ليفربول حاليًا عن تعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن الذي قرر الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن ليفربول يواجه منافسة شرسة مع مانشستر سيتي من أجل ضم أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان اللاعب الإيطالي قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ كبير في انتقالات يناير الماضية لكن المفاوضات لم تكتمل.

ويرتبط اسم أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لتعويض الجبهة اليمنى التي يعاني منها الفريق الملكي حاليا في ظل غياب كارفاخال الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.