5 لاعبين سبقوا أرنولد في الانتقال مباشرة من ليفربول إلى ريال مدريد.. ماكمانمان وأربيلوا الأكثر نجاحا.. وتجربة فاشلة لـ مايكل أوين ودوديك

بات ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا قريبا من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

ويعد ألكسندر أرنولد أحد أبناء ليفربول منذ انضمامه للأكاديمية بعمر 6 سنوات، قبل تصعيده للفريق الأول ومشاركته لأول مرة أمام توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية عام 2018.

وكشفت تقارير صحفية أن ترينت ألكسندر أرنولد رفض تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في الصيف القادم 2025، ووقع عقودا تمهيدية مع إدارة ريال مدريد للانتقال لصفوفه.

أرنولد سادس لاعب من ليفربول ينتقل إلى ريال مدريد

وحال صحت هذه التقارير وانتقل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد فإنه سيصبح سادس لاعب في التاريخ ينتقل بشكل مباشر من ليفربول إلى ريال مدريد.

وضم ريال مدريد الجناح الإنجليزي ستيف ماكمانمان من ليفربول في صفقة انتقال حر عام 1999، لينجح خلال 4 سنوات في تحقيق لقبين في دوري أبطال أوروبا مع الملكي.

وفي عام 2004، قدم ريال مدريد لاعبه أنطونيو نونيز مع مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني إلى ليفربول ليظفر بخدمات مايكل أوين اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لعام 2001.

لكن تجربة أوين مع ريال مدريد لم تستمر لأكثر من موسم يتيم لم يحقق خلاله أي لقب.

والاسم الثالث كان البولندي جيرزي دوديك حارس مرمى الريدز الأسبق، الذي وقع للريال في عام 2007 وبقي في سانتياجو برنابيو 4 سنوات شارك خلالها في 12 مباراة فقط.

وبعدها ضم ريال مدريد الثنائي الإسباني ألفارو أربيلوا وتشابي ألونسو من ليفربول في صيف 2009، مقابل 33.5 مليون إسترليني، 30 منها دفعت لمدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي ألونسو و3.5 لأربيلوا.

وبقي ألونسو 5 سنوات في ريال مدريد حتى رحيله إلى بايرن ميونخ في 2014، وكان أكبر إنجازاته لقب الدوري في 2012 ودوري أبطال أوروبا 2014.

بينما بقي أربيلوا في ريال مدريد حتى 2016 وحقق لقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبا للدوري ولقبين لكأس الملك والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

جمهور ليفربول يحرق قميص أرنولد

عبرت جماهير نادي ليفربول، عن غضبها من أنباء انتقال الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إلى صفوف ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لأحد مشجعي ليفربول، وهو يحرق قميص أرنولد، ويرفعه بفخر أمام الكاميرا.

جماهير ليفربول تعبر عن عدم احترامها لأرنولد

اللاعب، الذي نشأ داخل أسوار أنفيلد، أصبح محل انتقادات حادة من أنصار "الريدز"، الذين وصفوا قراره بالخيانة، معتبرين أن رحيله بلا مقابل يضر النادي الذي صنع اسمه.

وأثار قرب انتقال اللاعب إلى ريال مدريد موجة من الغضب بين جماهير ليفربول، حيث اعتبر البعض أن السبب الرئيسي وراء قراره هو المال وليس الطموح الرياضي.

أحد المشجعين كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكنني تفهُّم رحيل توريس، سواريز، وحتى جيرارد عن النادي، لأننا في ذلك الوقت لم نكن ننافس أو نفوز بالبطولات".

أضاف آخر: "لكن لا يوجد أي مبرر لترينت، فهو يملك كل شيء هنا. لقد قال بنفسه إن الفوز مع ليفربول له معنى أكبر. هذا النادي الآن يفوز بالألقاب ويُعتبر من بين أفضل 4 أو 5 أندية في العالم".

مشجع آخر لم يُخفِ غضبه، قائلًا: "ما العذر؟ كيف يمكن تبرير مغادرة نادي طفولتك مجانًا فقط للحصول على مكافأة توقيع كبيرة؟".

بينما قال آخر: "لا يمكنني احترام ذلك، خاصة عندما نعلم جميعًا أنه لاعب بقيمة 100 مليون".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.