الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة: إصابة 28 ووفاة 6 آخرين في حادث غرق غواصة الرحلات بالغردقة

غرق غواصة بالغردقة
غرق غواصة بالغردقة

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث غرق غواصة الرحلات الترفيهية السندباد، أمام مارينا الماريوت، بمحافظة البحر الأحمر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي، أن الحادث أسفر عن إصابة 28 ووفاة 6 حالات، مشيرة إلى نقل المصابين للمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية ومثولهم للشفاء.

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