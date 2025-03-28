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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني - أرشيفية

الأهلي، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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