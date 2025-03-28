الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز في مواجهة صعبة أمام البنك الأهلى للحفاظ على لقب كأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يلتقي فريقا بيراميدز والبنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

 

وتعد مهمة الفريقين صعبة للغاية في ظل رغبة بيراميدز الحفاظ على اللقب الذي حصل عليه النسخة الماضية ورغبة البنك الأهلي في استكمال مسيرته الجيدة تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى والمنافسة على لقب كأس مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى 

 تنقل قناة أون سبورت2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر.

 

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

 وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

 

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

 

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

قائمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل  - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر بيراميدز والبنك الاهلي بيراميدز نصف نهائي كأس مصر مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

مواد متعلقة

اكتمال القوة الضاربة، بيراميدز يعلن قائمة مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

بيراميدز: الرابطة أبلغتنا بعدم قانونية تحملها تكلفة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي

يحيى خالد يقود باريس ضد بطل المجر بدوري أبطال أوروبا لليد

أيمن الشريعي يدعم إنبي بعد تصدره قمة المجموعة الثالثة (صور)

هل يستكمل الأهلي الدوري بالناشئين؟.. شوبير يكشف التفاصيل ويستنكر لجوء مجلس الخطيب لهذه الخطوة.. وهذا تاريخ مواجهات القلعة الحمراء بالشباب

طارق مصطفى يحذر لاعبيه من بيراميدز قبل مواجهة الغد

هل يكسر سيراميكا عقدة الزمالك التاريخية؟

القيمة السوقية للفرق المتنافسة في مباريات نصف نهائي كأس مصر، وبيراميدز الأغلى

الأكثر قراءة

العيد الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر

أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بالحلقة 28

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

منوعات

المزيد

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

بشرى قبل العيد، أسعار الزيت اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية