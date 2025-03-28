بيراميدز في مواجهة صعبة أمام البنك الأهلى للحفاظ على لقب كأس مصر

يلتقي فريقا بيراميدز والبنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

وتعد مهمة الفريقين صعبة للغاية في ظل رغبة بيراميدز الحفاظ على اللقب الذي حصل عليه النسخة الماضية ورغبة البنك الأهلي في استكمال مسيرته الجيدة تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى والمنافسة على لقب كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى

تنقل قناة أون سبورت2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

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