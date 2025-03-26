مسلسل فهد البطل حلقة 26، القبض علي عصام السقا والعوضي يتبرأ منه

مسلسل فهد البطل، شهدت الحلقة 26 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي عدة أحداث هامة.

مسلسل فهد البطل حلقة 26

وشهدت الحلقة، إلقاء القبض علي ريكو “عصام السقا” في كمين الشرطة بعد وجود مخدرات في سيارته أثناء نقله لشحنة لصالح توفيق التمساح، وفي مشهد مثير، سأل المقدم عمر الجارحي فهد البطل عن مدي معرفته بريكو ولكن الأخير يتبرأ منه ويؤكد أنه لا يعرفه، برغم أنه كان يساعد فهد من الأساس

وتتوالي الأحداث، وتكشف الحاجة فايزة الشبح “لوسي” لكناريا “ميرنا نور الدين” حقيقة شقيقتها الصغري ولاء، حيث أخبرتها بأن ولاء باعت فهد لها وسرقت هاتف نجلها من دولابه مقابل مليون جنيه، وأكدت فايزة لكناريا ان فهد زوجها ليس له يد في زوج والدها شوقي مطلقا

مسلسل فهد البطل حلقة 25 ، شهدت الحلقة 25 من فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

مسلسل فهد البطل حلقة 25

وشهدت الحلقة، قيام ولاء شقيقة كناريا “ميرنا نور الدين” بإقناعها بالباطل أن تذهب للشرطة وتبلغ بأن فهد زوجها هو الذي قتل والدها شوقي “حجاج عبد العظيم"، بسبب الغل الذي استحوذ علي قلبها، وتقرر كناريا، توريط زوجها فهد البطل أمام الشرطة وتبلغ عنه بأنه هو قاتل والدها مع أن في الحقيقة هو لم يفعلها.

وتتوالى الأحداث، ويقع ريكو “عصام السقا” في كارثة كبيرة، حيث عثر بسيارته على مخدرات أثناء مروره بكمين يرأسه المقدم “عمرو غلاب”، أثناء مساعدته فهد في توريط توفيق التمساح.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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