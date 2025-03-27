مسلسل فهد البطل حلقة 27، توفيق التمساح يطلب من العوضي قتل شقيقه ونادر يساوم راوية على الزواج العرفي

مسلسل فهد البطل حلقة 27، شهدت الحلقة 27 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة، طلب توفيق التمساح من فهد “أحمد العوضي” أن يقتل شقيقه “المقدم عمرو الجارحي” مقابل أن يخرج ريكو من السجن بعدما قبض عليه في كمين وبحوزته مخدرات، ويوافق فهد على عرض توفيق التمساح مقابل 5 ملايين جنيه.

فيما يساوم “نادر التمساح” راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد، أن يتزوجها عرفيًّا وإلا سيسجن فهد البطل شقيقها، وفي مشهد آخر تطلب منه أن يخرج ريكو من السجن.

مسلسل فهد البطل، شهدت الحلقة 26 من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي عدة أحداث هامة.

وشهدت الحلقة، القبض على ريكو “عصام السقا” في كمين الشرطة بعد وجود مخدرات في سيارته أثناء نقله لشحنة لصالح توفيق التمساح، وفي مشهد مثير، سأل المقدم عمر الجارحي فهد البطل عن مدى معرفته بريكو ولكن الأخير يتبرأ منه ويؤكد أنه لا يعرفه، برغم أنه كان يساعد فهد من الأساس.

وتتوالى الأحداث، وتكشف الحاجة فايزة الشبح “لوسي” لكناريا “ميرنا نور الدين” حقيقة شقيقتها الصغرى ولاء، حيث أخبرتها بأن ولاء باعت فهد لها وسرقت هاتف نجلها من دولابه مقابل مليون جنيه، وأكدت فايزة لكناريا أن فهد زوجها ليس له يد في زواج والدها شوقي مطلقا.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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