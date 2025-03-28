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بحضور عصام الحضري، نهائي مثير في الدورة الرمضانية بقرية صرد بالغربية (فيديو)

نهائي دورة رمضانية
نهائي دورة رمضانية بالغربية بحضور عصام الحضري، فيتو

شهدت قرية صرد بـ محافظة الغربية ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم في أجواء حماسية وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة نجم الكرة المصرية عصام الحضري، الذي حرص على دعم الشباب والرياضة في القرى المصرية.

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وأسفر اللقاء النهائي عن فوز فريق صرد على نظيره فريق شبرا بلولة في مباراة مثيرة، شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين، قبل أن يحسمها فريق صرد لصالحه وسط فرحة عارمة من جماهيره.

وأعرب المهندس مصطفى فايد، المسؤول عن تنظيم الدورة، عن سعادته بنجاح البطولة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم في تنمية المواهب الشابة وتعزز الروح الرياضية بين أبناء قرى محافظة الغربية

 

كما أشاد المهندس محمد فايد المنظم أيضا بحسن التنظيم والتفاعل الكبير من الجمهور مشيرًا إلى أن الدورة الرمضانية أصبحت حدثًا رياضيًّا مهمًّا في القرية يجمع الشباب على حب الرياضة والتنافس الشريف.

 

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفرق المشاركة وتوزيع الجوائز على اللاعبين المتميزين وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس قيمة الرياضة في بناء جسور المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع.

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