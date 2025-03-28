بحضور عصام الحضري، نهائي مثير في الدورة الرمضانية بقرية صرد بالغربية (فيديو)

شهدت قرية صرد بـ محافظة الغربية ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم في أجواء حماسية وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة نجم الكرة المصرية عصام الحضري، الذي حرص على دعم الشباب والرياضة في القرى المصرية.

وأسفر اللقاء النهائي عن فوز فريق صرد على نظيره فريق شبرا بلولة في مباراة مثيرة، شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين، قبل أن يحسمها فريق صرد لصالحه وسط فرحة عارمة من جماهيره.

وأعرب المهندس مصطفى فايد، المسؤول عن تنظيم الدورة، عن سعادته بنجاح البطولة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم في تنمية المواهب الشابة وتعزز الروح الرياضية بين أبناء قرى محافظة الغربية.

كما أشاد المهندس محمد فايد المنظم أيضا بحسن التنظيم والتفاعل الكبير من الجمهور مشيرًا إلى أن الدورة الرمضانية أصبحت حدثًا رياضيًّا مهمًّا في القرية يجمع الشباب على حب الرياضة والتنافس الشريف.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفرق المشاركة وتوزيع الجوائز على اللاعبين المتميزين وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس قيمة الرياضة في بناء جسور المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.